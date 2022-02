Bastoni recupera in vista di Inter-Liverpool? Decisivi i prossimi due giorni

All’indomani del pareggio contro il Napoli, in casa Inter si spera sul recupero di Alessandro Bastoni. Il difensore, infortunatosi alla caviglia, spera di esserci in Inter-Liverpool di mercoledì

RECUPERO − Occhi puntati su Bastoni in casa Inter. Dopo aver saltato la sfida di Napoli per squalifica (e infortunio), il forte centrale nerazzurro prova a stringere i tempi per un recupero lampo in vista di Inter-Liverpool. Per l’andata dei quarti di finale di Champions League, sarebbe fondamentale la presenza del campione d’Europa, giocatore importantissimo per Simone Inzaghi. L’infortunio rimediato contro la Roma in Coppa Italia aveva fatto preoccupare parecchio ma per fortuna la diagnosi non ha dato esiti gravissimi. Come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, saranno domani e martedì i giorni decisivi per capire la disponibilità di Bastoni.