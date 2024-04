Bastoni è il giocatore del mese di marzo in Serie A! Battuto pure un compagno

Alessandro Bastoni è il vincitore del premio come miglior giocatore del mese di marzo della Serie A. Battuti cinque rivali, tra cui anche un compagno all’Inter.

PREMIATO − Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Alessandro Bastoni è risultato il più votato dai tifosi, battendo campioni del calibro di Barella (Inter), Kvaratskhelia (Napoli), Leao (Milan), Calafiori (Bologna), Koopmeiners (Atalanta). Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 27ª alla 30ª della Serie A TIM 2023/2024. Bastoni ha realizzato tre assist al bacio, peraltro consecutivi. Uno a Bologna per mandare al gol Bisseck, l’altro per Darmian contro il Napoli e infine quello a Dimarco con l’Empoli.