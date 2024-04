VIDEO – Inter-Cagliari, un rientro! Occhi sul mercato | TG Flash Inter-News

− Si avvicina, match valido per la trentaduesima giornata. Inzaghi recupera anche, dopo il rientro in settimana di Alessandro Bastoni. In casa Cagliari, invece, Claudio Ranieri ha già parlato in conferenza stampa e come appurato dalla nostra redazione ci saranno cinque assenze tra infortunati e squalificati. Non solo campo, ma anche mercato. In uscita, occhio ai nomi pesanti di, il quale non ha ancora rinnovato , e. L’Inter ha già messo nel mirino gli eventuali sostituti dell’olandese, mentre sul francese occhio al PSG, che in estate perderà Kylian Mbappé. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dal nostro, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di venerdì 12 aprile 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).