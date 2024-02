Bastoni: «Futuro? Certo della mia volontà. All’Inter mi sento a casa!»

Arrivano grandi risposte da Alessandro Bastoni, intervistato da Andrea Ranocchia nel podcast ‘Frog Talk’. Il difensore dell’Inter parla del suo futuro ma non solo.

TEMPO PER RIMEDIARE – Alessandro Bastoni, dopo aver parlato del suo esordio con l’Inter, spiega come affronta i momenti meno positivi in campo: «Qualche momento negativo c’è stato anche per me. Qualche partita in cui non ti senti in fiducia. Io penso sempre che il calcio, per quanto possa essere la nostra vita, è al secondo posto. Davanti c’è la famiglia. Quando sbaglio qualcosa penso al fatto che la mia famiglia sta bene e quello mi basta. Quello è ciò che conta. Di partite ne giochiamo ogni 3 giorni. Se ne sbaglio una per fortuna ce n’è un’altra subito. Normale che mi dia fastidio quando sbaglio, faccio passare giornate brutte a casa perché sto sempre con la testa là. Però quello di cui mi importa davvero è la salute dei miei familiari, per il resto c’è tempo di rimediare a qualsiasi cosa».

Bastoni, famiglia, Inter e futuro

FUTURO – Alessandro Bastoni si guarda dentro: «Cosa voglio dal futuro? Io all’Inter sto bene. Adesso sono anche uno dei più anziani, è il quinto anno qua. Qua si sta bene, è bello il mondo Inter, San Siro, andare allo stadio davanti a 75 mila persone. Non mi vedo lontano da qua per quella che è la mia volontà e lo star bene. Qui mi sento davvero a casa. Io lo vedo anche quando andiamo allo stadio, c’è gente di 80 anni sui palazzi con la bandiera dell’Inter ad aspettare che passi il pullman. Vedi la passione che ci mette la gente e dici “Ma chi me lo fa fare ad andar via quando posso regalare un attimo di gioia?”. Sulla mia volontà non ho dubbi. Siamo un gruppo bello, con tanti ragazzi giovani come spina dorsale: io, Dimarco, Lautaro Martinez. Lui è argentino ma è da dieci anni che sta qui in Italia».