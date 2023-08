Arnautovic avrà la meglio sui tre ‘litiganti’? Inter in pressing − CdS

Tra i tre litiganti spunta quel Marko Arnautovic, vincitore del Triplete nel 2010. L’Inter pensa al ritorno dell’austriaco, con le conferme del fratello-agente

NUOVA IDEA − Irrompe il nome di Arnautovic per l’attacco dell’Inter. Il centravanti austriaco, spettatore non pagante del leggendario Triplete del 2010, potrebbe ritornare in quel di Milano. A confermarlo anche il fratello agente Daniel. Arrivata un’offerta al Bologna, che dovrà decidere se lasciarlo partire o meno. Le altre tre piste rimangono pur sempre valide, ma complicate. Quella primaria si chiama Folarin Balogun, per cui l’Arsenal avrebbe rifiutato nelle ultime ore anche una richiesta da 40 milioni di euro da parte del Monaco. Lui è il preferito della società, ma rimane pur sempre una scommessa in termini di età ed esperienza in Serie A. Poi ci sono gli usati sicuri: Alvaro Morata e Mehdi Taremi. Il primo costa tanto per ingaggio – 5 milioni l’anno senza Decreto Crescita) e cartellino (21 milioni). L’iraniano, nonostante vada in scadenza nel 2024, viene valutato dal Porto 30 milioni di euro. Troppi secondo la dirigenza nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia