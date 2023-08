Salisburgo-Inter tra luci e ombre: Inzaghi raccoglie tre spunti − CdS

L’Inter ha battuto 3-4 il Salisburgo nel diluvio della Red Bull Arena. In campo diversi volti nuovi, Inzaghi ha potuto trarre qualche spunto

ANALISI − Dopo le due amichevoli in Giappone, terminate con un pareggio e una vittoria, l’Inter ha trionfato nella sua penultima uscita precampionato, questa volta in terra austriaca contro il Salisburgo. Un match quasi stoico sotto un diluvio universale e sopra un campo ai limiti dell’impraticabilità. Finisce 3-4 per i nerazzurri. Simone Inzaghi ha potuto raccogliere tre interessanti spunti tra ombre e luci. In primis quello legato alla formazione tipo. Infatti, l’11 sceso in campo, fatta eccezione per i due infortunati Acerbi e Lautaro Martinez – che comunque non preoccupano – lo si rivedrà anche alla prima giornata di campionato contro il Monza. In secondo quello, c’è da lavorare su Yann Sommer. Lo svizzero ha mostrato già qualche lacuna con i piedi, punto di forza del vecchio numero uno interista, André Onana. Infine, la questione Marcus Thuram. Generoso e buoni ricami tecnici, ma troppo distante dalla porta e mai pericoloso. Deve lavorare più da prima che da seconda punta.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia