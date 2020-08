Antonello: “San Siro iconico. Progetto Inter: finalizzeremo il nuovo stadio”

Antonello ha sottolineato l’importanza del progetto legato al nuovo stadio per l’Inter. L’Amministratore Delegato del club nerazzurro evidenzia comunque l’attaccamento a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni del Daily Mail

FORTE ATTACCAMENTO – Alessandro Antonello e il nuovo stadio: «Lasciatemi dire che c’è sicuramente un attaccamento emotivo all’attuale San Siro. Puoi comunque avere un’esperienza decente durante i 90 minuti di gioco. Tuttavia, ci sono molti problemi. Quando vai in un nuovo stadio nel Regno Unito o negli Stati Uniti, percepisci immediatamente che hai l’opportunità di arrivare in anticipo nell’area dello stadio, rimanere due o tre ore prima della partita, passare del tempo con amici e familiari e goderti il ​​tuo tempo. Puoi restare anche dopo la partita. È un’esperienza che non si limita solo ai 90 minuti di gioco, è diversa. Ad oggi, non abbiamo questa opportunità».

NUOVO STADIO – Alessandro Antonello sul progetto e le ambizioni dell’Inter: «Ovviamente abbiamo già San Siro, che è uno stadio iconico, anche se con i suoi limiti e le sue problematiche, che stiamo cercando di risolvere con un nuovo stadio. Sicuramente, avere un nuovo stadio in una città in forte espansione e generalmente diventata attraente in Europa, è un elemento che i giocatori prenderanno in considerazione. Capiranno che siamo uno dei migliori club del mondo. Vogliamo tornare ai vertici del gioco e un nuovo stadio è un elemento chiave che fa parte della nostra strategia e che può generare maggiori entrate, che possono poi essere investite in nuovi giocatori per rafforzare la squadra e vincere trofei».