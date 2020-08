Gazidis: “San Siro? I motivi del nuovo stadio. Inter+Milan, sarà il migliore”

Gazidis ha presentato le motivazioni e le ambizioni del nuovo stadio di Inter e Milan. Il CEO del club rossonero sottolinea la necessità di cooperare per raggiungere il livello auspicato. Di seguito le sue dichiarazioni al Daily Mail

NO ALLA NOSTALGIA – Ivan Gazidis e il futuro per Inter e Milan: «San Siro è uno stadio iconico. C’è una storia infinita in questa struttura e abbiamo molto rispetto per questo. Il modo migliore per onorare quella storia, però, è creare un futuro per il club che sia assolutamente vivace e che abbraccerà e coinvolgerà la prossima generazione di tifosi. San Siro non è attrezzato per quel futuro. Le strutture all’interno dello stadio mancano. Strutture di base come i bagni. Quelle per i tifosi disabili non sono ciò che vogliamo che siano. Anche se facciamo un ottimo lavoro in quell’area, l’accesso potrebbe essere migliore».

NUOVA STRADA – Ivan Gazidis approfondisce le questioni relative il nuovo stadio: «Probabilmente finiresti per spendere tanti soldi per finire con uno stadio che non è neanche lontanamente ben costruito e buono come potrebbe essere il nuovo stadio. Finiresti con uno stadio che era irriconoscibile anche per lo stadio attuale, quindi qual è il punto? C’è questa incredibile opportunità di costruire insieme un nuovo stadio. Non sarà solo un faro per il calcio italiano, ma uno dei, e riteniamo il migliore, stadio per club in Europa. Il motivo per cui lo dico è per la nostra storia di condivisione dello stadio. Ci permette di fare cose con il nuovo stadio che non vedrai da nessun’altra parte. È davvero una situazione unica avere due club così grandi in una città così grande, una città così internazionale dove il calcio è davvero l’esperienza sociale e culturale dominante. Fare questo insieme ci consente davvero di costruire uno stadio che sarà leader mondiale».