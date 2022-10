Ag Lautaro Martinez: «Addio? Tutto può succedere ma Inter gran squadra»

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato anche del futuro dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter.

MONDIALE – Queste le parole a TyCSports.com da parte di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, partendo da queste settimane che precedono il Mondiale. «Come le vive Lautaro? Ha iniziato l’anno con un progetto bellissimo: con un’Inter che è stata costruita in modo potente. E la verità è che vincere la Coppa del Mondo sarebbe per lui la ciliegina sulla torta».

ARGENTINA – L’agente di Lautaro Martinez ha continuato. «Dicono che l’Argentina sia una candidata? Non solo l’Argentina è una candidata, ma chi di noi conosce Lionel Scaloni sa che ha la stessa mentalità da leader che aveva quando giocava. È da un po’ che non parlo, ma lo conosco dai tempi in Spagna e aveva già quella leadership. La speranza di Lautaro è la stessa degli altri. Vogliono rendere felici le persone. Vincere un Mondiale non è facile, ma la squadra è pronta a raggiungere le istanze finali».

VOCI – Quindi Camano sulle voci degli scorsi giorni che accostano Lautaro Martinez al Bayern Monaco. «È tra i primi 10 giocatori al mondo e anche se ho molte chiamate, ha due priorità entro la fine dell’anno: l’Inter e la Nazionale. È maturo, con una bella famiglia che lo accompagna, con un clima di tranquillità che è sempre importante. Si sente amato da italiani e argentini».

INTERESSE – L’agente sul presunto interesse del Bayern Monaco per Lautaro Martinez come sostituto di Robert Lewandowski. «Non mi stupirei perché, come ti dicevo, ci sono sempre delle richieste. Ma oggi Lautaro ha le cose molto chiare. Pensa all’Inter e al Mondiale. Nell’ultimo mercato c’erano possibilità di cifre impressionanti e capì che era meglio non cambiare».

FUTURO – Camano sul futuro di Lautaro Martinez. «Può lasciare l’Inter l’anno prossimo? In futuro può succedere di tutto. L’Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club appaiano prepotentemente sul mercato per lui, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi».