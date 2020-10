Vidal e Sanchez in gol in Cile-Colombia! Duo Inter a segno in 3′, poi pari

Arturo Vidal Cile-Colombia

Vidal e Sanchez hanno “emulato” Lautaro Martinez, andando a loro volta in gol in Cile-Colombia. I due giocatori dell’Inter hanno ribaltato il vantaggio ospite, causato da un errore del centrocampista: 2-2 il risultato finale a Santiago de Chile.

FINALE AMARO – Al Cile non basta la sua coppia dell’Inter per battere la Colombia e trovare la prima vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali: 2-2 allo scadere. Dopo sei minuti errore proprio di Arturo Vidal con un passaggio sulla sinistra, recupera la Colombia e su cross di Stefan Medina di testa Jefferson Lerma schiaccia in rete lo 0-1. Vidal non è uno che si dà per vinto, soprattutto in queste situazioni, e poco dopo la mezz’ora subisce fallo in area proprio da Lerma. L’arbitro inizialmente fa proseguire, poi dopo lungo consulto VAR assegna un rigore che lo stesso nerazzurro pareggia. Passano tre minuti (41′) ed ecco il vantaggio: cross di Mauricio Isla, tocco in area e Alexis Sanchez sul secondo palo scavalca il portiere e poi tocca in rete. Per l’attaccante è il secondo gol di fila dopo quello in Uruguay. Sanchez, al 44′, subisce un bruttissimo fallo sulla caviglia da James Rodriguez: solo giallo, ma era rosso. Per fortuna, anche dell’Inter, si rialza e gioca tutta la ripresa. Nel primo dei cinque minuti di recupero, però, arriva il definitivo pareggio. Su tiro di Johan Mojica è bravissimo Radamel Falcao a centro area a correggere in rete. Cile-Colombia finisce 2-2, altra delusione per Vidal e Sanchez già sconfitti nel recupero in Uruguay.