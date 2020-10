VIDEO – Inter, la prima di Tardelli è vincente: show di Blanc, tris al Napoli

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 ottobre 2000. Contro il Napoli i nerazzurri vanno sul 3-0 già nei primi 45′. In panchina c’è Marco Tardelli, all’esordio a San Siro, splendido il gol di Blanc.



RIFIATARE – L’inizio della stagione 2000/01 è probabilmente uno dei più difficili negli ultimi trent’anni della storia dell’Inter. Prima l’eliminazione ai preliminari di Champions League contro l’Helsingborg. Poi la sconfitta a Reggio Calabria alla prima di campionato, seguita dall’esonero di Marcello Lippi, sostituito poi da Marco Tardelli. Alla seconda giornata (disputata a metà ottobre causa inizio posticipato della Serie A dopo le Olimpiadi) c’è il Napoli contro l’Inter a San Siro. Una vittoria è necessaria tanto per il morale, quanto per la classifica. E la risposta dei nerazzurri sarà ottima, ai limiti del sorprendente. Al decimo minuto Luigi Di Biagio stacca perfettamente su un corner dalla sinistra, insaccando di testa l’1-0. In campo c’è solo l’Inter, che al 38′ raddoppia: Ivan Zamorano è il più lesto ad avventarsi sulla respinta di Coppola, e infila di rapina il 2-0. Per il cileno sarà l’ultima delle 41 reti della sua carriera nerazzurra. Poi, a pochi secondi dall’intervallo arriva il tris. Laurent Blanc parte dalla difesa, effettua un uno-due con Clarence Seedorf sulla trequarti, continuando la corsa verso l’area. Giunto davanti al portiere, manda la palla a destra e il suo corpo a sinistra, superando agilmente l’ostacolo prima di appoggiare in rete. La ripresa è più simile a un’attesa del fischio finale, dato che anche l’unica rete del Napoli (punizione di Sesa deviata da Seedorf) non rianima a sufficienza gli azzurri. Inter-Napoli finisce 3-1, buona la prima per Tardelli sulla panchina nerazzurra. Nel video YouTube di “inter070” tutti gli highlights della gara: