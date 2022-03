Turchia-Italia, Bastoni in bilico? Due richieste per giocare – Sky

Turchia-Italia è probabilmente la partita più inutile del 2022: non interessa a nessuno. Per l’amichevole di martedì (ore 20.45) a Konya c’è la possibilità che Mancini preservi Bastoni, cambiando la coppia di centrali.

NON GIOCA? – Alessandro Bastoni ha fatto novanta minuti nel disarmante 0-1 contro la Macedonia del Nord di giovedì sera, che ha escluso gli Azzurri dai Mondiali. La speranza, in casa Inter, è che non giochi anche Turchia-Italia, amichevole che non vale nulla. Come fa sapere Marco Nosotti di Sky Sport, c’è chi ha manifestato la volontà di scendere in campo a Konya: Giorgio Chiellini e Francesco Acerbi. Possibile siano loro i due centrali, dopo che quarantotto ore fa con Bastoni aveva giocato Gianluca Mancini, escluso nel pomeriggio (vedi articolo). Ci sono ancora tre giorni da qui alla partita, l’augurio è che il minutaggio per Bastoni (e Nicolò Barella…) sia pari a zero.