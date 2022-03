Vecino già guarito dal COVID-19! Vantaggio per l’Inter e… l’Uruguay

È durata pochissimo la positività al COVID-19 di Vecino. Il centrocampista, dopo appena quattro giorni, è già tornato a disposizione dell’Uruguay. Un recupero però anche in vista di Juventus-Inter.

DI RIENTRO – Matias Vecino è di nuovo in allenamento con l’Uruguay. L’annuncio arriva direttamente dalla federazione, che fa sapere così come il centrocampista dell’Inter abbia superato il COVID-19. Era risultato positivo soltanto quattro giorni fa, martedì: una guarigione lampo. A questo punto Vecino potrà essere in campo martedì notte (1.30 di mercoledì in Italia) a Santiago, contro il Cile. Una partita che conterà solo per Alexis Sanchez e Arturo Vidal, dato che la Celeste è già sicura di andare ai Mondiali dopo l’1-0 al Perù di due notti fa (vedi articolo). Ma Vecino, a questo punto, sarà di sicuro a disposizione di Simone Inzaghi per Juventus-Inter del 3 aprile.

🏠 𝐎𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 Matías Vecino ya trabaja con el grupo. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/tDRBq8aiNE — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 26, 2022

Questo il post dell’Uruguay via Twitter.