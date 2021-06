Svezia-Slovacchia, le formazioni ufficiali: c’è Skriniar

Svezia-Slovacchia in campo a San Pietroburgo alle 15 per la seconda giornata del Gruppo E di EURO 2020. Le formazioni ufficiali, regolarmente in campo l’interista Milan Skriniar nella difesa slovacca.

Alle 15 a San Pietroburgo scendono in campo Svezia e Slovacchia per la seconda giornata del gruppo E di EURO 2020. La Slovacchia cerca la qualificazione agli ottavi dopo la vittoria all’esordio contro la Polonia. A caccia di punti anche la Svezia dopo il pareggio contro la Spagna all’esordio. Pubblicate pochi minuti fa le formazioni ufficiali, il difensore dell’Inter Milan Skriniar è regolarmente al suo posto al centro della difesa della Slovacchia.

SVEZIA-SLOVACCHIA, FORMAZIONI UFFICIALI

SVEZIA – Olsen, Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak

A DISPOSIZIONE – Johnsson, Nordfeldt, Bengtsson, Svensson, Helander, Serna, Krafth, Claesson, Jansson, Kulusevski, Quainson, Cajuste.

ALLENATORE – Jan Andersson

SLOVACCHIA – Dubrawka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hrosovski, Mak, Hamsik, Koscelnik, Duda

A DISPOSIZIONE – Kuciak, Rodak, Valjent, Gregus, Weiss, Bozenik, Benes, Hancko, Haraslin, Duris, Lobotka, Hromada.

ALLENATORE – Stefan Tarkovic