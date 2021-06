Lautaro Martinez, situazione in stallo: Inter senza preoccupazioni – SM

Lautaro Martinez al momento non sembra vicino a lasciare l’Inter. L’unico interesse, quello dell’Atletico Madrid, è in una situazione di stallo e dall’ambiente nerazzurro filtra serenità.

L’Inter è alle prese col difficile compito di gestire il mercato in uscita. Tra i nomi dati per possibili “sacrifici” in nome dei bilanci c’è anche quello di Lautaro Martinez che piace tanto soprattutto all’Atletico Madrid. Secondo “Sport Mediaset” però non c’è preoccupazione nell’ambiente nerazzurro, l’interesse dell’Atletico infatti c’è ma al momento non è stata presentata un’offerta che possa interessare ai nerazzurri e tutto è in una situazione di stallo.