Inter, per la fascia piace Dumfries: il PSV fissa il prezzo

Denzel Dumfries, esterno olandese del PSG, è entrato nell’orbita dell’Inter. Il giocatore, assistito da Mino Raiola, costa almeno 20 milioni di euro.

Uno dei nomi nuovi per il mercato dell’Inter è quello di Denzel Dumfries, esterno olandese del PSV andato a segno nel 2-0 che gli orange hanno rifilato all’Austria ieri nella seconda giornata della fase a gironi di EURO 2020. Secondo “Sport Mediaset” il giocatore piace da tempo alla dirigenza nerazzurra che avrebbe preso dei primi contatti col suo agente Mino Raiola. Il nodo è legato alla cifra per l’acquisto del calciatore. Per convincere il PSV servono almeno 20 milioni di euro, una cifra al momento fuori portata per il budget nerazzurro del mercato in entrata, limitato come noto dalla necessità di fare cassa con qualche cessione.