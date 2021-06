Raspadori vicino all’Inter, Marotta cerca un’intesa con Carnevali

Giacomo Raspadori è uno dei principali obiettivi per il mercato in attacco dell’Inter. I nerazzurri che possono contare sul gradimento del giocatore cercano l’intesa col Sassuolo. Marotta al lavoro con Carnevali.

Il nome di Giacomo Raspadori è sempre caldo per il mercato in entrata dell’Inter. Il giovane attaccante del Sassuolo, emerso nell’ultimo campionato di Serie A che gli è valso la convocazione per gli Europei da parte di Roberto Mancini, è considerato un’ottimo rincalzo per la coppia d’attacco che, salvo stravolgimenti del mercato, resterà quella formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La società nerazzurra, che può contare sul gradimento del giocatore che non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter, deve ora lavorare per trovare un’intesa col Sassuolo. Secondo “Sport Mediaset” l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è al lavoro con il suo omologo del Sassuolo Giovanni Carnevali al quale si cerca di strappare almeno una promessa su cui lavorare in futuro.