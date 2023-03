Slovacchia-Bosnia, le formazioni ufficiali: non c’è Dzeko dal 1′

Tra poco inizierà la partita tra la Slovacchia e la Bosnia. Potrà essere protagonista l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, ma non dal primo minuto. Queste sono le formazioni ufficiali del match.

PANCHINA – Edin Dzeko non partirà dal primo minuto nella sfida tra Slovacchia e Bosnia. Il giocatore dell’Inter potrà essere protagonista ma solamente a gara in corso. In campo da titolari partiranno quattro giocatori della Serie A: Stanislav Lobotka del Napoli, Norbert Gyomber della Salernitana, Rade Krunic del Milan e Benjamin Tahirovic della Roma. Queste sono le formazioni ufficiali del match valido per le qualificazioni alla prossima edizione degli Europei:

Slovacchia (4-3-3): Dubravka, Pekarik, Vavro, Gyomber, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, Polievka, Haraslin

Bosnia (3-5-2): Sehic; Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin; Dedic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Krunic, Gazibegovic; Prevjak, Demirovic