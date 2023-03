Retegui, non solo l’Inter in fila per l’attaccante: una concorrente

Mateo Retegui è al centro dell’attenzione in questa sosta per le nazionali, determinante anche la scelta di Roberto Mancini di convocarlo con l’Italia. Secondo i colleghi argentini di TyC Sports, sul giocatore c’è l’Inter ma non solo.

CONCORRENZA – I fari puntati su Mateo Retegui non sono una buona notizia per l’Inter. La società nerazzurra è interessata al calciatore, ma la scelta di Roberto Mancini di portarlo in Nazionale ha complicato la situazione. I colleghi argentini di TyC Sports hanno confermato la concorrenza di un altro club economicamente più potente: l’Atletico Madrid. L’attaccante è in prestito al Tigre fino al 30 giugno, ma ci potrebbe essere il riscatto dal Boca Juniors a 2.4 milioni di euro. Il 23enne partirà titolare anche questa sera contro Malta, collezionando la seconda presenza con l’Italia (vedi articolo).