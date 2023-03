Malta-Italia, le formazioni ufficiali: Acerbi va in panchina

Ci si avvicina alla seconda partita dell’Italia valida per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei. L’avversario odierno sarà Malta, queste sono le formazioni ufficiali del match.

SCELTE – L’Italia deve vincere obbligatoriamente, la sconfitta con l’Inghilterra non deve ostruire il percorso verso i prossimi Europei. L’avversario odierno sarà Malta, Roberto Mancini ha deciso di lasciare spazio ai nuovi volti convocati, come Alessio Romagnoli e Giorgio Scalvini. Francesco Acerbi finisce perciò in panchina, stesso destino per il compagno dell’Inter Matteo Darmian. A centrocampo manca Nicolò Barella per il problema riscontrato a Napoli, al suo posto inizierà Matteo Pessina. In attacco si rivede l’ex nerazzurro Wilfried Gnonto, al centro confermato Mateo Retegui. Ecco le formazioni ufficiali:

Malta (3-5-2): Bonello, Apap, Borg, Attard; Mbong, Yankam, Guillaumier, Muscat, Corbolan; Satariano, Jones

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto