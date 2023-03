La Serie B che brilla nell’Italia Under 21, con 2 dell’Inter protagonisti − TS

La Serie B sta mettendo in mostra diversi interessanti giocatori, che stanno facendo risplendere l’Italia under 21 di Nicolato. Tra questi anche due di proprietà dell’Inter

LA GIOVANE INTER − L’Italia Under 21 cresce progressivamente grazie ai ragazzi della Serie B. Il 2-0 rifilato alla Serbia ne è una dimostrazione con bomber Samuele Mulattieri a farne da protagonista. L’attaccante del Frosinone ma di proprietà dell’Inter sta avendo un importante exploit in questa stagione. Oltre alla doppietta in amichevole con la maglia azzurra, il giovane centravanti (23 anni il 7 ottobre) ha già segnato 10 gol in questa stagione di cadetteria mettendo a referto anche quattro assist. Buon bottino per un giocatore che adesso merita il salto di categoria. L’Inter ci pensi su! Un altro gioiello nerazzurro è Giovanni Fabbian. Il ventenne della Reggina, in prestito dal club meneghino, è uno dei protagonisti della squadra di Pippo Inzaghi, con cui ha già segnato otto reti. Nicolato non l’ha ancora utilizzato nell’Under 21, finora ha solo giostrato nell’under 20, ma domani potrebbe vedersi in campo proprio nella sua Reggio Calabria per l’amichevole contro l’Ucraina.

Fonte: Tuttosport − Gianluca Scaduto