FOTO − L’Inter fa gli auguri all’inimitabile Taribo West: personaggio!

Tanti auguri a Taribo West. L’ex giocatore nigeriano con un passato all’Inter compie oggi 49 anni. Il club nerazzurro lo ha celebrato sui propri social

BUON COMPLEANNO − Personaggio mai banale, bizzarro e totalmente anticonvenzionale: Taribo West. L’ex calciatore nigeriano, con un passato all’Inter dal 1997 al 1999, compie oggi 49 anni. Dalla religione ai dubbi sull’età, tanti gli aneddoti legati all’ex difensore, che in Italia ha militato anche nel Milan per una sola stagione. In nerazzurro ha vinto la Coppa Uefa del 1998. La redazione di Inter-News fa gli auguri a West.

Fonte: Twitter del club