Sanchez sfida Cuadrado (che però ha problemi): Inter, sosta non finita

L’Inter stasera ha visto concludersi gli impegni per i nazionali in Europa, ma c’è ancora una partita. Sanchez sfiderà Cuadrado in Cile-Colombia, alle 2.30 ora italiana.

NON FINISCE QUI – C’è ancora da aspettare prima di poter festegiare la liberazione dalla sosta per le nazionali. Alle 2.30 ora italiana Cile-Colombia completa gli impegni dei ben diciassette giocatori dell’Inter convocati in giro per il mondo. Alexis Sanchez è atteso al ritorno da titolare, dopo aver saltato la sconfitta per 3-1 in Uruguay nella prima giornata. Questo nonostante l’anemia che lo ha debilitato. Contro di lui Juan Guillermo Cuadrado, ma le condizioni del laterale dell’Inter non sono le migliori (già sostituito nella scorsa partita all’intervallo). Lamenta una tendinite, motivo per cui è difficile che possa cominciare dal 1′. Peraltro, il terreno di gioco dell’Estadio Monumental di Santiago è in pessime condizioni.