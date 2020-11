Repubblica Centrafricana-Marocco, Hakimi sostituito: i minuti giocati

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter-Milan

Hakimi, dopo lo spavento in seguito a una dura botta rimediata nel precedente impegno con il Marocco, oggi è sceso regolarmente in campo contro la Repubblica Centrafricana (vedi articolo). Di seguito il resoconto dei minuti giocati dall’esterno dell’Inter

IN CAMPO – Achraf Hakimi qualche giorno ha fatto prendere uno spavento all’Inter, quando è stato costretto a lasciare il campo con la maglia del Marocco dopo un duro scontro di gioco. Oggi l’esterno nerazzurro è sceso regolarmente in campo dal 1′ nella sfida contro la Repubblica Centrafricana, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’ex Borussia Dortmund è rimasto in campo per 77 minuti. La sfida si è chiusa sul risultato di 0-2.