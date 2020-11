Giroud spinge per la cessione dal Chelsea, l’Inter ci riprova a gennaio?

Olivier Giroud

Secondo quanto rivelato dal portale inglese Theatletic.com, Olivier Giroud sarebbe intenzionato a spingere il Chelsea a cederlo a gennaio. L’Inter potrebbe riprovarci, come lo scorso anno.

VOGLIA DI CAMBIARE – Nuovo anno, stessa storia. Come già l’anno scorso in vista di Euro 2020, Olivier Giroud vuole giocarsi le sue carte per ricevere una chiamata dalla Nazionale francese. Un’ipotesi al momento difficile, vista la mancanza di spazio nel Chelsea, che nel mercato estivo ha rinforzato il reparto offensivo togliendo ulteriori chance all’attaccante. Ecco, quindi, la sua decisione: spingere i Blues a lasciarlo partire a gennaio. Una notizia che farà sicuramente drizzare le antenne degli uomini mercato dell’Inter, già a caccia dell’attaccante lo scorso gennaio. Un’alternativa sicuramente utile in attacco per caratteristiche tecniche, esperienza e per conoscenza di Antonio Conte.