Radu torna sulla Terra: la Romania (come l’Inter) fa a meno di lui e vince

Novanta minuti di panchina per il giovane portiere dell’Inter Ionut Radu: la Romania ha battuto 3-2 la Macedonia del Nord. Il classe ’97 continua a non ricevere fiducia

SEDOTTO E ABBANDONATO – Ionut Radu aveva accarezzato l’idea di poter esordire con l’Inter, nella gara contro il Sassuolo inizialmente in programma sabato scorso. Poi è arrivata la decisione dell’ATS di Milano che ha stroncato il suo sogno (vedi articolo). Una speranza durata l’espace d’un matin. Il giovane portiere, classe 1997, ha poi risposto alla chiamata della Romania, ma anche qui l’esordio resta un miraggio. Nella prima partita del gruppo J di Qualificazione ai Mondiali in Qatar, la Romania ha battuto 3-2 la Macedonia del Nord. Radu è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti.