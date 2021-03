Radu, solo panchina in Romania-Macedonia del Nord: le scelte di Radoi

Oltre a Christian Eriksen (in campo ora con la sua Danimarca contro Israele) e ai tre italiani Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi (vedi articolo), il quinto giocatore dell’Inter impegnato questa sera è Ionut Radu. Solo panchina per lui in Romania-Macedonia del Nord.

PANCHINATO – Nonostante la convocazione all’ultimo momento da parte del Commissario Tecico Radoi, questa sera sarà solo panchina per Ionut Radu, nella sfida Romania-Macedonia del Nord, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Davanti al secondo portiere dell’Inter, come titolare, giocherà Nita.