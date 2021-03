Italia-Irlanda del Nord, Mancini sceglie: i tre dell’Inter in panchina!

Sono uscite le formazioni ufficiali di Italia-Irlanda del Nord, sfida in programma alle 20.45 e valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Mancini lascia a riposo i tre convocati dell’Inter: Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella.

A RIPOSO – Roberto Mancini lascia a riposo, almeno dall’inizio, i tre convocati dell’Inter. Nell’undici iniziale di Italia-Irlanda del Nord, infatti, sia Alessandro Bastoni che i due centrocampisti Stefano Sensi e Nicolò Barella partiranno dalla panchina. 4-3-3 per il Commissario Tecnico con Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri davanti a Donnarumma. Mediana a tre con Lorenzo Pellegrini, Locatelli e Verratti e tridente composto da Berardi, Immobile e Insigne.