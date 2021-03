Anche Radu ha lasciato ieri Milano e l’Inter, direzione Romania. Il portiere, che se si fosse giocato sabato col Sassuolo avrebbe sostituito Handanovic, ora potrà mettersi in mostra in nazionale.

RIAMMESSO – Ionut Andrei Radu era nella prima lista dei convocati della Romania. Giovedì, a seguito del rinvio di Inter-Sassuolo, la federazione lo aveva dovuto rimuovere. Non in maniera definitiva: l’OK dell’ATS di Milano, che ha permesso agli stranieri dell’Inter di andare in nazionale, lo ha riabilitato. La modifica permette di partecipare alle attività delle rispettive nazionali, a patto che il tampone sia negativo. Così ha fatto il portiere, che dopo il test si è unito in ritiro a Mogosoaia nelle scorse ore. Il commissario tecnico Mirel Radoi ha ufficializzato la nuova aggiunta in gruppo di Radu: la Romania giocherà, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, giovedì con la Macedonia del Nord e domenica con la Germania in casa (ore 20.45), mentre mercoledì 31 alle 18 sarà in Armenia. “Benvenuto e bentornato Ionut! Combattiamo insieme”, il messaggio con cui la federazione l’ha accolto.