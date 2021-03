Skriniar trionfa in patria: miglior slovacco del 2020! Battuto un altro di A

Skriniar ha ottenuto un prestigioso riconoscimento questa sera: il titolo di miglior giocatore slovacco del 2020. Il difensore dell’Inter ha battuto un altro giocatore proveniente dalla Serie A. È la seconda volta di fila.

PREMIO – Milan Skriniar è il miglior giocatore slovacco del 2020. Il riconoscimento, assegnato dal quotidiano Pravda e dalla federazione slovacca, è arrivato alla ventottesima edizione e ha visto trionfare per la seconda volta consecutiva il difensore dell’Inter. Skriniar era già arrivato secondo nel 2017 e 2018, poi dal 2019 ha superato Marek Hamsik che era il leader indiscusso dal 2013. L’ex Napoli, come l’anno scorso, si piazza terzo, mentre Juraj Kucka del Parma sta in mezzo ai due. Questa sera la cerimonia di premiazione, a Senec, dopo che la nazionale slovacca è tornata dalla trasferta a Cipro. Per Skriniar 292 voti, mentre il secondo (Kucka) ne ha ottenuti 247.