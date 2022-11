Olanda, buona la prima con il Senegal: 0-2! Dumfries in campo per 90′

L’Olanda di Dumfries e de Vrij è scesa in campo contro il Senegal nella prima giornata del Gruppo A dei Mondiali in Qatar (vedi articolo). Pochissime emozioni nel primo tempo con una ghiotta occasione capitata sui piedi di de Jong. Poi nel secondo tempo gli africani ci provano ma gli Orange trovano il vantaggio all’84’ con Gapko mentre Klaassen raddoppia allo scadere. 90 minuti per Dumfries, solo panchina per de Vrij

DI MISURA – L’Olanda di Louis van Gaal ha esordito al Mondiale in Qatar sfidando il Senegal all’Al-Thumama Stadium. Solo uno dei due interisti è sceso in campo dal 1′, ovvero Denzel Dumfries che ha disputato tutta la partita. Solo panchina invece per Stefan de Vrij. Nel primo tempo la sfida regala poche emozioni con l’occasione più ghiotta fallita da Frenkie de Jong. Nel secondo tempo il portiere olandese, Noppert, è protagonista di un paio di parate importanti ma all’84’ l’Olanda riesce a siglare il vantaggio con Gapko. Reagisce subito il Senegal ma ancora una volta Noppert è reattivo. Al 98′ arriva anche il definitivo 0-2 dell’Olanda con Klaassen.