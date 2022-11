Inter Women, girone di ritorno al via con la Juventus: le info sui biglietti

L’Inter Women di Rita Guarino ha chiuso il girone di andata della Serie A Femminile regalando ottime prestazioni e buoni risultati. Le nerazzurre adesso si preparano ad esordire nel girone di ritorno iniziando dal big match con la Juventus in programma il 3 dicembre. Biglietti in vendita

SOSTEGNO – L’Inter Women di Rita Guarino, dopo un ottimo girone di andata, si prepara ad esordire nel girone di ritorno sfidando la Juventus allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni sabato 3 dicembre alle ore 14.30. Il club nerazzurro chiama a raccolta i suoi tifosi che hanno riempito gli spalti già con Milan e Roma. Via alla vendita dei biglietti per Inter-Juventus, acquistabili a questo link: i tagliandi per il settore dedicato ai supporter nerazzurri sono in vendita al prezzo di 2€.

Fonte: inter.it