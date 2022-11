Martinez: «Felici del ritorno di Lukaku, così più opzioni! Con la Croazia…»

Roberto Martinez il giorno dopo la sconfitta del Belgio contro il Marocco in una lunga intervista al portale belga RTBF si è detto deluso per la prestazione della squadra, prima di soffermarsi su Romelu Lukaku.

SU LUKAKU – Roberto Martinez ha parlato così del recupero di Romelu Lukaku e del possibile impiego contro la Croazia ha aggiunto: «Spero di sì. Il tempo trascorso in famiglia dopo la partita di ieri sera può aiutare, ovviamente. Grazie a questo, tutti hanno potuto recuperare un po’ di energia. Siamo felici di riavere Romelu Lukaku. Più opzioni abbiamo, meglio è. Mancano due allenamenti, vedremo se Romelu sarà in grado di iniziare contro la Croazia».

DELUSIONE – Roberto Martinez non è per niente felice della prestazione vista in campo con il Marocco e ammette: «Sono deluso dalla nostra prestazione, ovviamente. Ho visto la paura nei volti dei giocatori ed è mia responsabilità trovare delle soluzioni per cambiare la mentalità dei giocatori. Sì, ci sono tensioni nel gruppo. È naturale. I giocatori si sono evoluti insieme per molto tempo. È come in una famiglia. Se non c’è tensione o disaccordo in una famiglia, è perché non hai emozioni. È la prima volta che ci troviamo in una situazione del genere. Non abbiamo mai perso per due gol al Mondiale. Abbiamo ancora un’opportunità per passare. Oggi pensiamo di avere solo il 10% di possibilità di vincere contro la Croazia. Questo dato crescerà da qui alla partita, ci aspettano ancora diversi giorni».

Fnte: rtbf.be – Maxime Berger e Pierre Deprez