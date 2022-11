Onana, dissidio con Song o direttamente con Eto’o? Una sola versione

André Onana saluta il Camerun e dice addio anticipatamente al Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sportmediaset, alcuni dissidi sarebbero nati anche con Samuel Eto’o, presidente della Federazione calcistica del Camerun. Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la ricostruzione dei fatti sarebbe un’altra.

NESSUN ALTRO DISSIDIO – Negli ultimi minuti stanno facendo il giro nuove presunte ricostruzioni secondo il quale André Onana si sarebbe “scontrato” anche con Samuel Eto’o. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione e ribadito in precedenza, il portiere dell’Inter è finito fuori rosa dopo una discussione con Rigobert Song (vedi articolo) e non resterà in gruppo con la sua nazionale. Non risultano altri dissidi con l’ex attaccante e presidente della Federazione calcistica del Camerun, Samuel Eto’o.