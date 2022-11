Palmeri: «Onana-Camerun? Vi spiego cosa è successo con Song»

Tancredi Palmeri ha spiegato cosa è successo tra Onana e Song, allenatore del Camerun, che ha portato all’esclusione del portiere dell’Inter dal Mondiale (vedi articolo).

CRITICHE – Tancredi Palmeri ha spiegato a Radio Sportiva cos’è successo tra il portiere dell’Inter e il tecnico camerunense: «Da chi è più vicino al Camerun sembrerebbe che ci sia stata una discussione tra Onana e Song. Si è parlato di mancanza di rispetto verso l’allenatore. Il tecnico avrebbe chiesto uno stile più conservativo a Onana. Song non ha gradito non soltanto lo stile spericolato, ma anche la caratteristica dei lanci lunghi e di uscire palla al piede. Il mister glielo avrebbe detto dopo la partita con la Svizzera. Ieri invece c’è stata una seconda discussione dove Onana ha difeso il proprio stile ma non solo. Pare che abbia criticato il timore eccessivo di proporsi del Camerun, sostenendo che la nazionale africana gioca con paura. Una critica all’allenatore davanti alla squadra che ha fatto sì che Song lo escludesse. Onana ora dovrebbe essere in ritorno per Milano». Il mondiale del portiere pare essere finito qua.

PAURA – Palmeri ha poi continuato, raccontando un aneddoto su Onana: «Dopo la finale di Europa League persa dall’Ajax contro il Manchester United Onana ha avuto un rimorso. Il portiere anche in quel caso pensava che la squadra avesse perso per colpa della paura. Da lì ha promesso a sua madre che non avrebbe mai più perso per paura. Accetta di perdere se l’avversario è più forte, non perchè hai paura di essere ciò che sei. Questo per capire la personalità del giocatore dell’Inter». Ciò che sicuramente non manca a questo portiere è la personalità.