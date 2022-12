Lautaro Martinez prima alternativa di Argentina-Francia: le probabili formazioni – CdS

Lautaro Martinez partirà presumibilmente dalla panchina in Argentina-Francia oggi alle 16. Queste le probabili formazioni della finale dei Mondiali, stando al Corriere dello Sport.

ULTIMO ATTO – Argentina e Francia si giocano la partita dell’anno. Alle 16 la finale dei Mondiali, l’appuntamento conclusivo di un 2022 molto particolare a livello di calendario. Lionel Scaloni non rinuncia a Julian Alvarez e questo significa panchina per Lautaro Martinez, rimasto fuori del tutto nella semifinale con la Croazia. Cercherà di confermare la statistica sull’Inter in finale (vedi articolo). Stavolta però la sensazione è che possa essere il primo cambio. Dubbi nella Seleccion non ce ne sono, con un difensore in più (Lisandro Martinez) e il 3-5-2 con Angel Di Maria anche fuori dalla panchina, stando al Corriere dello Sport. Nei Bleus campioni in carica problemi dati dall’influenza, con situazione in via di risoluzione. I vari Olivier Giroud, Theo Hernandez, Adrien Rabiot e Dayot Upamecano, tutti con qualche piccolo problema negli ultimi giorni, sono dati per recuperati. Queste le probabili formazioni di Argentina-Francia, secondo il Corriere dello Sport.

ARGENTINA-FRANCIA – LE PROBABILI FORMAZIONI

Argentina (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Li. Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi. J. Alvarez.

In panchina: Armani, Rulli, Foyth, Paredes, Pezzella, Tagliafico, Montiel, Palacios, Correa, Almada, A. Gomez, G. Rodriguez, Dybala, Lautaro Martinez.

Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

In panchina: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konaté, Camavinga, Thuram.

Commissario tecnico: Didier Deschamps