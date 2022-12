Gosens trova minuti e fiducia. Inter, da gennaio un nuovo rinforzo – Cds

Nell’amichevole di Siviglia tra Inter e Real Betis si è messo in mostra ancora una volta Robin Gosens. L’esterno tedesco ha trovato minutaggio e maggiore fiducia da parte di Simone Inzaghi, che ora potrebbe avere un nuovo rinforzo.

ACQUISTO – Robin Gosens si conferma anche nell’amichevole più difficile di questo pre-campionato invernale anomalo. L’esterno tedesco parte dal primo minuto a Siviglia nella partita tra Inter e Real Betis, finita poi 1-1. Nel primo tempo i suoi compagni si appoggiano spesso sulla fascia sinistra, ma non sempre riescono a servirlo nella maniera giusta. Gosens è stato colto in fuorigioco per ben tre volte, tra cui una in occasione di un gol annullato ad Edin Dzeko. L’ex Atalanta può essere un rinforzo ulteriore per l’Inter nella seconda parte di stagione, sta a Simone Inzaghi confermargli fiducia e minuti che fino ad ora erano mancati.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno