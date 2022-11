Dumfries: «Con de Boer poca chiarezza sul gioco. Van Gaal? Mai perso»

Dumfries alla vigilia di Olanda-Ecuador, seconda partita del Mondiale orange e valida per il gruppo A, ha anche parlato dell’ex CT nonché ex allenatore dell’Inter, Frank de Boer

MEGLIO ORA − Dumfries in conferenza stampa racconta le differenze tra van Gaal e de Boer: «I risultati giocano comunque un ruolo importante. Sotto Louis van Gaal non abbiamo mai perso, con qualunque sistema di gioco. Con Frank de Boer non era chiaro il modo di giocare, ecco perché c’erano lunghe discussioni. Con Van Gaal, è principalmente in senso difensivo. La copertura della difesa è un punto importante. Ora lo stiamo facendo più di prima e con maggior attenzione. Il gioco offensivo è ancora molto simile a quello di De Boer agli Europei».