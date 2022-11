Asllani: «Il mio consiglio ai giovani? Sognare sempre e impegnarsi!»

Kristjan Asllani è il nuovo ospite del format “A coffee with” di Inter Media House. Ecco le parole del centrocampista albanese classe 2002, al quale sono state chieste diverse cose sulla sua vita e le sue passioni

VIVERE UN SOGNO – Ecco le parole di Kristjan Asllani, ospite del format “A coffee with” di Inter Media House: «Per interpretare il film della mia vita sceglierei De Sica. Mi sta molto simpatico e vedo molti film suoi. Il film lo chiamerei “vivere un sogno”. In altri film invece, mi piacerebbe interpretare Massimo Boldi. Il film di Totti è il mio film preferito. Canzone preferita? mi piace molto Ozuna, quindi dico Tu foto. Se potessi uscire a cena con una celebrità di adesso o del passato uscirei con Wesley Sneijder. Gli chiederei come faceva a battere cosi bene le punizioni. Il mio supereroe preferito? Spiderman. Vorrei avere il superpotere di segnare con ogni tiro. Tra mare e montagna scelgo mare. Piatto preferito? La pizza. Pregi e difetti? Pregi sono un ragazzo bravo e umile, i difetti chiedili ai miei compagni. Qualità calcistica migliore? gioco bene con entrambi i piedi. Ruberei l’abilità nel colpo di testa ai difensori. La mia vacanza perfetta è quella tranquilla con i miei genitori, anche in Albania a trovare i nonni. Tom e Jerry è il mio cartone preferito, mi sento più Jerry. Il mio colore preferito? il Blu. Il consiglio più importante è stato di Francesco Pratali, che è del mio paese e che quando sono venuto qua mi ha detto di rimanere quello che sono. Quando sono arrivato D’ambrosio mi ha aiutato molto, mi ha chiesto anche della casa e si è interessato a me. Ho legato anche con Bellanova, perché venivamo entrambi da due squadre diverse e siamo quasi coetanei. Aneddoto? chiedigli del torello, che lui va sempre in mezzo. Un consiglio a un giovane? Quello di sognare sempre, perché quando ci si impegna si ottiene quello che si vuole».