Dalic (CT Croazia): «Privilegio allenare questa squadra. Con l’Argentina…»

Zlatko Dalic, all’indomani dell’impresa della Croazia sul Brasile, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti nel ritiro della Nazionale dei balcani.

FELICITA’ – Queste le parole di Dalic: «È certo che ieri ci siamo divertiti. Una piccola nazione ha vinto, la gente è felice. Grazie a tutti coloro che si sono congratulati e hanno inviato messaggi. Non ho avuto il tempo di guardarli. Come Nazionale abbiamo detto a tutti che non ci arrendiamo, che abbiamo carattere, che lottiamo fino all’ultima goccia di sudore, che non molliamo. È un privilegio avere una nazionale così e una squadra così giovane, che non si è arresa e ha dato tutto. Questo è il messaggio più potente. Tutto nella vita è possibile e penso che questo sia il messaggio più importante».

SFIDA – Dalic si proietta già alla sfida contro l’Argentina in semifinale: «Non avremo problemi di stanchezza perché non abbiamo tempo per pensarci. Dobbiamo riposare bene e prepararci per domani. Al momento non siamo da nessuna parte, se fossimo stati eliminati nel girone ci saremmo superati, anche se fossimo stati eliminati nei quarti di finale. Ora, abbiamo raggiunto le semifinali e adesso? Dobbiamo fare uno sforzo per fare qualcosa di più, perché sarebbe un peccato, dopo che in Qatar abbiamo faticato e infastidito, sia voi che noi, non fare quel passo. Il tema della fatica non sarà presente e non ne parleremo. Prepariamoci per l’Argentina. Abbiamo giocato una grande partita tattica contro il Brasile, giocata alla grande. Abbiamo festeggiato, ma i preparativi per l’Argentina iniziano oggi».

Fonte: hns-cff.hr