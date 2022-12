Dumfries, Mondiali in chiaro e scuro: il ritorno all’Inter per riscattarsi

Il Mondiale di Denzel Dumfries non si è concluso nei migliori dei modi. Il giocatore dell’Inter ha causato il 2-0 dell’Argentina. In più, l’espulsione dopo la lotteria dei calci di rigore. Il ritorno all’Inter servirà per spazzare le critiche e ritrovare serenità

LUCI E OMBRE – Da una parte la super prestazione contro gli USA, che ha permesso il passaggio dell’Olanda ai quarti. Dall’altra, la prestazione horror contro l’Argentina, che ha come ciliegina sulla torta l’espulsione dopo il rigore decisivo di Lautaro Martinez. Il Mondiale di Denzel Dumfries si può riassumere con queste due partite. Luci e ombre quindi per l’esterno olandese, che probabilmente non ricorderà con estremo piacere questo Mondiale.

RISCATTO – E adesso? Tra qualche giorno Dumfries tornerà agli ordini di Simone Inzaghi. Il classe ’96 dovrà lavorare sodo per affermarsi come titolare della fascia destra. L’esperienza di Darmian e l’intraprendenza di Bellanova potrebbero togliere minuti all’ex PSV. L’obiettivo di Dumfries è quello di riacquistare fiducia, che anche nella parte iniziale di stagione è venuta a mancare. Il 2023 dovrà essere per forza di cose l’anno della conferma, dopo che l’anno scorso, dopo un inizio non facile, era riuscito a far vedere tutte le sue qualità di corsa e di forza fisica.