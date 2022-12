De Vrij torna dal Qatar con zero minuti nelle gambe: Acerbi titolare alla ripresa?

Stefan De Vrij torna in Europa assieme al suo compagno all’Inter Denzel Dumfries dopo l’uscita dal Mondiale da parte dell’Olanda. Ma se l’esterno nerazzurro ha giocato da titolare tutte le partite della rassegna iridata, il difensore olandese non ha giocato nemmeno 1′. Dubbi quindi su chi sarà titolare tra lui e Acerbi alla ripresa

ZERO MINUTI – Il mondiale di Stefan De Vrij si è chiuso ieri con la sconfitta dell’Olanda ai rigori contro l’Argentina. Il difensore dell‘Inter non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia degli Orange in questa rassegna iridata. Il che può essere giustificato dalla concorrenza nel reparto difensivo della squadra di Van Gaal. Davanti a se De Vrij ha avuto un top player come Virgil Van Dijk, difficile da scomodare.

GERARCHIE – A questo punto, gli zero minuti di De Vrij con l’Olanda potrebbero avere ripercussioni anche nel reparto difensivo dell’Inter. Il classe ’92 potrebbe accomodarsi in panchina in favore di Francesco Acerbi, titolare nelle due amichevoli di Malta e pronto a guidare il reparto nerazzurro in vista dei prossimi impegni. Quando l’olandese tornerà a disposizione di Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter avrà le idee più chiaro. Purtroppo per l’Inter il rientro prevede subito un big match contro il Napoli. Occorrerà quindi arrivare a quella data con le idee più chiari possibili.