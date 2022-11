Borghi: «Lukaku troppo importante per il Belgio! Un dubbio però rimane»

Borghi ha parlato di Lukaku e del suo peso all’interno del Belgio. La Nazionale di Roberto Martinez ha vinto a fatica contro Canada (vedi articolo). Il giocatore dell’Inter era in tribuna

TROPPO IMPORTANTE − Le parole di Stefano Borghi durante la live Dazn Talks su YouTube dedicata ai Mondiali: «Il Belgio deve crescere per avere delle velleità. Oggi Romelu Lukaku era in tribuna. Credo che Roberto Martinez lo abbia aspettato non solo perché le alternative non sono all’altezza ma anche perché Lukaku è troppo importante per questa squadra. Ma ho un dubbio: quando lo rivedremo il vero al 100%? Però il tecnico lo ha voluto aspettare, quindi ci crede».