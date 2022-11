Belgio avanti a fatica contro il Canada, ma Batshuayi sostituisce bene Lukaku

Il Belgio vince 1-0 contro il Canada, gara valida per la prima giornata del Mondiale Girone F, decide il gol Micky Batshuayi sostituto di Romelu Lukaku presente in tribuna perché infortunato.

VITTORIA IMMERITATA – Parte male il Belgio senza Romelu Lukaku ancora infortunato, Micky Batshuayi guida l’attacco dei “diavoli rossi”. Parte forte, invece, il Canada tant’è che al 10′ l’arbitro concede un rigore in favore dopo il consulto al VAR per un tocco di mano di mano di Yannick Carrasco che viene ammonito. Sbaglia però Alphonso Davies dal dischetto e rigore parato da Thubaut Courtois. Il Canada si rende pericoloso per tutto il primo tempo, ma quasi allo scadere Batshuayi raccoglie il lancio lungo di Toby Alderweireld e calcia con il sinistro portando il vantaggio la sua squadra. Nel secondo tempo il Canada continua a fare la partita rendendosi pericoloso, ma senza mai tirare nello specchio della porta. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma il Belgio vince 1-0 ed è primo in classifica a quota tre punti, segue la Croazia a 1 punto.