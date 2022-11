Di Marzio: «Lukaku non verrà ripreso subito dall’Inter. Formula diversa!»

La questione Romelu Lukaku è al centro dei dibattiti su Sky Sport. Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed opinionista, ha parlato del gigante belga e delle possibilità dell’Inter di riscattarlo la prossima estate. C’è qualcosa di certo sul suo futuro?

DUBBI – Romelu Lukaku continua a non convincere e i suoi continui problemi muscolari pongono dubbi all’Inter circa l’eventuale riscatto da esercitare la prossima estate. La trattativa della scorsa sessione di mercato è stata unica nel suo genere, ma ora è richiesto all’attaccante di proprietà del Chelsea un notevole salto di qualità, sia con i nerazzurri che con il Belgio. Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo ed opinionista di Sky Sport, ha parlato così durante il programma Calciomercato L’Originale della trattativa: «Non c’è un diritto di riscatto, è prestito secco di 8 milioni più bonus, è una trattativa che va impostata bene e dall’inizio. L’Inter non comprerà subito Romelu Lukaku visto il suo prezzo di un anno fa (115 milioni). Si andrà verso un altro prestito per poi capire se ci sono i margini per il riscatto. Il prossimo prestito non costerà quanto questo. La formula cambierà!»