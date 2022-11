Adani: «Lukaku aiuterà il Belgio! Vittoria pesante per un motivo»

Lele Adani dopo Belgio-Canada 1-0 (QUI il report) esprime una sua opinione riguardo l’importanza di questa vittoria, soffermandosi in particolare sul ritorno di Romelu Lukaku.

VITTORIA PESANTE – Adani sottolinea l’importanza del Belgio con il Canada considerando il ritorno dell’attaccante dell’Inter: «Lukaku può dare manforte al Belgio e sarà importante per questa squadra, ecco perché questa vittoria del Belgio è pesante al di là del risultato, anche perché i giocatori in questa squadra non mancano».