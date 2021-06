Perisic si carica dopo il pareggio con la Repubblica Ceca: obiettivo ottavi

Ivan Perisic ha guidato la sua Croazia al pareggio contro la Repubblica Ceca, grazie a un bellissimo gol che tiene di fatto vive le speranze della sua nazionale di passare agli ottavi di finale. Attraverso il suo account ufficiale Instagram, il numero 44 nerazzurro suona la carica.

VOGLIA DI OTTAVI – Per i vice-campioni del mondo della Croazia, l’obiettivo ottavi di finale a questo EURO 2020 è quasi un obbligo. Ma anche un traguardo non semplicissimo, dal momento che è solo uno il punto raccolto dalla nazionale allenata da Zlatko Dalic dopo le sfide contro Inghilterra e Repubblica Ceca. Contro la Scozia, dunque, servirà una vittoria. Servirà, pertanto, una grande prestazione dei due nerazzurri Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Proprio quest’ultimo, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha voluto suonare la carica con le immagini del pareggio contro i cechi dell’ultima partita, arrivato grazie a un suo grandissimo gol in risposta al rigore segnato da Patrik Schick.

