Inter, nuova squadra per Kolarov. Svolta clamorosa per Nainggolan – SM

L’Inter è alle prese con il mercato in uscita e alcune situazioni spinose in fatto di rinnovi. Sport Mediaset fa il punto della situazione, prospettando anche una svolta clamorosa nella situazione Nainggolan.

LAUTARO – Dopo il rinnovo della dirigenza, ora l’Inter punta a fare la stessa cosa con Lautaro Martinez. È quanto riporta Sport Mediaset. Non sarà facile, il procuratore è Alejandro Camaño (vedi dichiarazioni agente). Vecchia conoscenza dell’ambiente nerazzurro da oltre 20 anni, in quanto è l’ex agente di Hector Cuper. La società vorrebbe vendere Achraf Hakimi sperando nell’asta tra Chelsea e PSG per trattenere l’attaccante argentino.

KOLAROV E NAINGGOLAN – Per Aleksandar Kolarov si fa largo la pista che porta al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ci sarebbe già l’accordo tra le parti. Per quanto riguarda Radja Nainggolan invece, secondo Sport Mediaset, si prospetta un clamoroso ritorno all’Inter. Il belga non veniva considerato da Antonio Conte, ma l’Inter ora starebbe pensando di tenerlo almeno finché non ci sarà chiarezza sul futuro di Christian Eriksen.