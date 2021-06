Hakimi, settimana decisiva? Chelsea ha un vantaggio sul PSG – Sky

Continua in casa Inter la trattativa per l’uscita di Achraf Hakimi. Al momento solo Chelsea e PSG sono in corsa per il giocatore e, secondo Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per ufficializzare la cessione.

CORSA A DUE – In casa Inter continua a esserci la necessità di chiudere un colpo pesante in uscita. Il nome, ormai è noto, è quello di Achraf Hakimi. Le due squadre in corsa al momento sono Chelsea e PSG, ma non è da escludere che ci siano altre big che stiano lavorando sottotraccia. Secondo Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, i londinesi avrebbero un vantaggio sui francesi: ovvero la possibilità di inserire nell’operazione contropartite tecniche gradite all’Inter. I nomi meno caldi sono quelli di Davide Zappacosta ed Emerson Palmieri. In pole position c’è invece Marcos Alonso, grande obiettivo dei nerazzurri. Il PSG in questo senso è indietro e dovrebbe impostare un’operazione soltanto cash.