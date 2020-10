Nations League, Bosnia-Olanda finisce 0-0: novanta minuti per de Vrij

Photo 192013177

Stefan de Vrij ha giocato novanta minuti nel match di Nations League Bosnia-Olanda. Ecco com’è andata la sua partita

INAMOVIBILE – Bosnia-Olanda finisce in archivio a reti inviolate. La selezione del ct Frank de Boer non riesce ad andare oltre l0 0-0 contro la Bosnia Erzegovina. Stefan de Vrij è sceso in campo, dal primo minuto, al fianco di Virgil van Dijk nella difesa a quattro degli Orange. Novanta minuti filati per il difensore ex Lazio nella terza giornata del raggruppamento A1 di Nations League. Con il pareggio di questa sera, l’Olanda sale a quota 4 punti, mentre la Bosnia resta ferma a due in fondo al raggruppamento. Ora attesa per Polonia-Italia (QUI le formazioni ufficiali).